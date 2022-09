Bronz balcanic obtinut de judoka Alexia Timoc, de la CS Judo Master Satu Mare

In zilele de 3-4 septembrie 2022, in localitatea Kozani din Grecia s-a desfasurat Balcaniada de judo dedicata sportivilor nascuti in anul 2008 si 2009. Au participat cei mai buni sportivi din tarile balcanice. Printre ei s-a aflat si Alexia Timoc de la CS Judo Master Satu Mare.Campioana nationala la categoria 36 de kilograme si nascuta in anul 2009, sportiva antrenata de Attila Pelcz a incheiat pe podiumul final. In primul meci, satmareanca a castigat prin ippon, contra unei sportive din ... citeste toata stirea