Bronz la Cupa Romaniei pentru Albert Czigler

Continua seria rezultatelor pozitive obtinute de Albert Czigler . Tanarul sportiv legitimat la CS Armand Supur si antrenat de tatal sau, Anton Czigler a participat in week end la editia 2025 a Cupei Romaniei la tenis de masa.Iar la categoria lui de varsta, la under 13, Albert a urcat pe podium reusind sa cucereasca medalia de bronz. Albert a avut un parcurs pefect pana n semifinale unde a cedat doar in fata campionului national, Alex Pop din Cluj Napoca."Medalie de bronz la CUPA ROMANIEI! ... citește toată știrea