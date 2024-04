Bronz la turneul zonal pentru echipa de fete de la Scoala Gimnaziala Dr. Vasile Lucaciu Satu Mare

Echipa de fotbal feminin de la Scoala Gimnaziala Dr. Vasile Lucaciu din Satu Mare a terminat pe locul trei in turneul zonal al Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar rezervat elevilor din clasa I-a.Vineri, la Bistrita a avut loc turneul interjudetean, iar fetele pregatite de prof. Sergiu Neichi au pierdut dupa un meci echilibrat in semifinale, chiar impotriva gazdelor, scor 0-1.In finala mica satmarencele s-au impus cu 2-1 in fata reprezentantei ... citește toată știrea