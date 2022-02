Campioana din judetul Satu Mare va juca impotriva celei din Cluj la barajul pentru Liga a 3-a

Federatia Romana de Fotbal a stabilit joi, 24 februarie, prin tragere la sorti, la Casa Fotbalului, duelurile de la barajul de promovare in Liga 3, editia 2022-2023.Campioana judetului Satu Mare urmeaza sa intalneasca in dubla mansa campioana judetului Cluj.Meciurile rezultate acum se vor desfasura in format tur (18 iunie 2022, ora 18:00) - retur (25 iunie 2022, ora 17:30), pe terenul fiecarei echipe. Gazda in tur este prima echipa afisata mai jos, adica prima extrasa din urna tragerii la ... citeste toata stirea