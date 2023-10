CFR Cluj a castigat categoric joi, 5 octombrie 2023, restanta cu Sepsi Sfantu Gheorghe, din Liga 1. Meciul a contat pentru etapa a 5-a, amanat initial pentru ca la acea vreme echipele evoluau in Conference League.Cu aceasta victorie, fosta campioana a Romaniei s-a apropiat la un singur punct de liderul FCSB. Interesant ca cele doua echipe au golaveraj identic. Astfel, FCSB are in plus o remiza, iar CFR Cluj o infrangere.CFR Cluj ar putea trece pe primul loc chiar din etapa a 12-a, daca ... citeste toata stirea