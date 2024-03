Careienii au dat lovitura pe stadionul "Olimpia-Daniel Prodan"!

Echipa de fotbal de la Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a inceput sezonul de primavara al Ligii a 3-a cu o infrangere neasteptata, suferita sambata pe teren propriu in derby-ul judetean cu CSM Victoria Carei, scor 0-1.Cu un lot decimat de accidentari si suspendari , CSM Olimpia a avut de suferit in fata unei echipe careiene venite sa-si joace sansa de a prinde play off ul .Din lotul de baza al antrenorului Cosmin Iuhas au lipsit sambata suspendatii Florin Muresan, Emanuel Negru si ... citește toată știrea