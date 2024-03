Careienii, invinsi din penalty in minutele de prelungire

CSM Sighetu Marmatiei a prins ultimul loc de play-off dupa un gol marcat in minutul 5 al prelungirilor partidei cu Victoria Carei.Daca pentru careieni doar o victorie la Sighet, coroborata cu un rezultat pozitiv al celor de la Minerul Ocna Dej la Felix, aducea calificarea in TOP 4, in schimb, maramuresenii isi asigurau calificarea cu un succes in conditiile in care Lotus s-a chinuit cu modesta Minerul.Iar gazdele au avut de partea lor raul-ramul in meciul de sambata. Impinsi de la spate de un ... citește toată știrea