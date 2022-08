Cati bani primesc arbitrii din fotbalul judetean?

Marti, 23 august, Asociatia Judeteana de Fotbal Satu Mare a facut anunt legat de baremurile din arbitrajul judetean. Sunt unele noi, astfel ca pentru un meci in Elite, organizatorii platesc in jur de 950 de lei. In celelalte esaloane costurile sunt ceva mai mici, de exemplu 680 de lei in Liga 4.Dar iata baremurile pentru arbitri in sezonul 2022-2023 din fotbalul judetean:Liga a IV-a Elite* 270 lei - arbitru (la joc seniori) si asistent (joc juniori)* 240 lei - arbitru (la joc juniori), ... citeste toata stirea