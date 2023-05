Incepand cu data de 1 iunie 2023, noul antrenor la nationalei U18 a Romaniei este Adrian Dulcea. Posesor al licentei PRO, Dulcea (44 de ani) il va inlocui in functia de selectioner pe Daniel Mogosanu, tehnician care a activat timp de aproape 6 ani la loturile nationale de juniori.De mentionat ca Adrian Dulcea a fost jucator al Olimpiei Satu Mare in doua randuri. Mai intai in intervalul 1999-2010 (Divizia B/62 de partide/17 goluri) si in sezonul 2001/2002 (Divizia B/15 partide/10 goluri). El ... citeste toata stirea