CFR Cluj are o singura optiune miercuri: victoria!

CFR Cluj joaca in aceasta seara returul cu Pyunik Yerevan, din primul tur al Ligii Campionilor. Meciul va avea loc pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu" si va incepe la ora 21:30 in direct pe Digi Sport 1. Amintim ca in tur meciul s-a incheiat la egalitate, scor 0-0, dar cu mari ratari ale ardelenilor.Ca sa aiba asigurata prezenta cel putin in grupele Europa Conference League, CFR Cluj trebuie sa o elimine pe Pyunik si sa mai treaca inca un tur de invingatoarea dintre F91 Dudelange si KF