CFR Cluj, Craiova si Sepsi joaca joi in Conference League

FCSB a jucat aseara in turul trei preliminar Conference League. Celelalte trei echipe din Romania sunt programate sa joace joi prima mansa din aceasta faza a competitiei. Le vom lua pe rand.Soligorsk - CFR Cluj (20:00)Sahtior Soligorsk si CFR Cluj se vor infrunta de la ora 20:00, in Turcia. Meciul nu se poate disputa in Belarus, in contextul razboiului din Ucraina, potrivit unei decizii luate de UEFA. Meciul tur dintre CFR Cluj si Sahtior Soligorsk se va juca in Turcia, pe arena Yeni