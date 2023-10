Federatia Internationala de Istorie si Statistica a Fotbalului a dat publicitatii topul mondial 400 al cluburilor pentru perioada 1 octombrie 2022 - 30 septembrie 2023. Romania are 9 echipe in acest top, dar nu neaparat in prima parte.Echipa cel mai bine clasata este tocmai CFR Cluj. De altfel, este singura echipa din Romania care intra in top 100. Iata ... citeste toata stirea