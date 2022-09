CFR Cluj o bate pe CSM Satu Mare cu 5-0

Intr-un meci amical disputat luniEchipa Clubului Sportiv Municipal Satu Mare si-a programat un amical la inceputul acestei saptamani, in deplasare, contra campioanei CFR Cluj. Echipa antrenata lui Dan Petrescu s-a impus fara probleme, dar si satmarenii si-au creat cateva ocazii mari.S-a terminat 5-0 dupa un meci in care echilibrul s-a mentinut oarecum doar in primele 45 de minute."A fost un antrenament bun si pentru cei de la CFR si pentru noi. Era clar ca e diferenta mare intre campioana ... citeste toata stirea