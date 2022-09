CFR Cluj si FCSB debuteaza joi in grupele Conference League

A sosit momentul mult asteptat, cele doua echipe romanesti debuteaza in aceasta seara in grupele Conference League.FC Ballkani - CFR Cluj (19:45, Pro Arena)CFR Cluj face parte din Grupa G, iar azi va juca pe terenul celor de la FC Balkani (Kosovo). Celalalt meci din grupa se joaca intre Sivasspor si Slavia Praga. Campioana Romaniei este usor favorita la castigarea meciului de azi, dar orice se poate intampla la Pristina. Meciul incepe la ora 19:45 si se va vedea in direct pe Pro Arena. Va ... citeste toata stirea