CFR Cluj si FCSB, victorioase in deplasare in meciurile etapei a 8-a din playoff

In Liga 1 la fotbal, CFR Cluj si FCSB si-a castigat meciurile din etapa 8-a din playoff. Asta inseamna ca diferenta dintre primele doua clasate se mentine la 2 puncte si ca totul se va decide in meciul direct.In etapa care tocmai s-a consumat, FCSB a castigat cu 1-0 in Banie risipind sperantele gazdelor la un titlu de campioana. CFR s-a impus la scor de maidan la Pitesti demonstrand ca in sistemul play-off si play-out, unele chipe mimeaza fotbalul in a doua parte a campionatului.Una peste ... citeste toata stirea