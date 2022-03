CFR merge in playoff cu un avans de 7 puncte fata de FCSB

Odata cu meciul Universitatea Craiova - Farul Constanta s-a tras cortina peste sezonul regulat al Ligii 1 la fotbal. Dar campionatul continua cu meciurile din playoff si playout. Primele 6 echipe vor juca pentru titlul de campioana si pentru putinele locuri de cupe europene in timp ce echipele clasate pe locurile 7-16 vor avea multe meciuri fara o miza insemnata.La varf, lucrurile sunt in mare parte lamurite. Dupa injumatatirea punctelor, CFR Cluj are un avans consistent, 7 lungimi de locul 2. ... citeste toata stirea