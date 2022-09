CFR Cluj l-a legitimat in aceste zile pe fundasul senegalez Ibrahima Mbaye. In varsta de 27 de ani, acesta a evoluat pana in prezent la formatia italiana Bologna si a adunat peste 30 de selectii in echipa tarii sale. Mbaye a inceput fotbalul la Inter Milano apoi, in sezonul 2013-2014 a fost imprumutat ... citeste toata stirea