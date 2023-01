Chiar si suspendata, Halep ramane in Top 20

Indiferent de statutul pe care il are in prezent, cea de sportiva suspendata provizoriu pentru o acuzatie de dopaj, Simona Halep figureaza in clasamentul tenismenelor profesioniste. Dar, cum nu joaca, Simona pierde sistematic din punctele acumulate pana la data suspendarii si, in acelasi timp, coboara in clasament. Totusi, Halep se mentine in Top 20 WTA. Astfel, in momentul de fata, in clasamentul dat publicitatii in aceste zile, Simona Halep figureaza pe locul 15, cu trei locuri mai jos fata ... citeste toata stirea