Clasari pe podium pentru luptatorii de la CS Satu Mare - Cetate Ardud

Sala de sport Tudor Barbul de la Madaras va fi inaugurata in noiembrieLa finalul saptamanii care tocmai s-a incheiat, luptatorii de la CS Satu Mare - Cetate Ardud au participat la doua turnee in tara.Sambata, la Arad a avut loc Memorialul "Roman Codreanu" de la Arad, un turneu international cu cinci tari participante, Romania, Moldova, Ucraina, Serbia si Ungaria, cu peste 200 de sportivi. Printre altele, mentionam ca aradeanul Roman Codreanu a cucerit in 1976 medalia de bronz la Olimpiada. ... citeste toata stirea