Claudiu Bumba duce pe ETO Gyor la un pas de Liga 1

Luni seara s-a jucat cel mai important meci al etapei a 33-a, penultima, din cadrul Ligii a 2-a din Ungaria.La Gyor, gazdele de la ETO aveau vevoie de victorie in fata celor de la Vasas Budapesta pentru a urca pe pozitia a 2-a , una ce duce in prima liga.Gyor s-a impus cu 3-2 si a facut schimb de locuri in clasament cu cei de la Vasas si acum au primaFostul jucator al celor de la Atletic 94 Satu Mare, Claudiu Bumba a fost eroul celor de la Gyor.Acesta a marcat golul de 3-2 si a oferit pasa ... citește toată știrea