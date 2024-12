Clubul de Karting Carei, premiat la Gala Campionilor de la Craiova

Careienii au reusit sa se afirme in cadrul Concursului National de Karting Scolar (CNKS), obtinand in acest an doua titluri de campion national, unul de vicecampion si locul al treilea pe echipe.Medaliile au fost decernate ieri seara, in cadrul Galei Campionilor la karting C.N.K.S 2024, care s-a desfasurat la Craiova. Careianul Matei Chis a reusit sa obtina titlul de campion national la clasa puffo. Andrei (Dei) Chis a obtinut la randul sau titlul de campion national la ... citește toată știrea