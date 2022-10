Clubul Friends Gym Satu Mare a obtinut 7 victorii la gala Alpha MMA Championship de la Recea

Mai multi sportivi de la Friends Gym Satu Mare au participat in 8 octombrie la prima editie a galei Alpha MMA Championship. Aceasta s-a desfasurat in localitatea Recea, judetul Maramures si a fost rezervata amatorilor.Clubul satmarean a deplasat 6 copii, care au inregistrat patru victorii si doua infrangeri. Ei sunt: Grigore Toth, Luca Bota, Stelian Feier, Milan Barazs, Ayan Cuceu, Shom Armin. Totodata, la semiprofesionisti, clubul nostru a castigat ambele meciuri in care au luptat Paul Olaru ... citeste toata stirea