Joi si vineri, 10 si 11 august 2023, la Sighisoara s-a desfasurat faza nationala a concursului dedicat pompierilor civili.Dupa ce a devenit campioana judeteana in luna mai, echipa Draxlmaier Satu Mare a castigat faza interjudeteana desfasurata in luna iulie, si la care au participat 7 judetene. Acum, satmarenii au participat la mare finala. In total, la faza nationala s-au calificat 8 echipe, adica reprezentantele judetelor care s-au impus la faza interjudeteana.Satmarenii au reusit sa ... citeste toata stirea