FCSB a remizat cu Universitatea Cluj, scor 2-2, iar dupa meci au aparut mai multe reactii. Una a fost a lui Bogdan Mitrea, jucatorul Universitatii oferind declaratii care l-au deranjat pe Mihai Stoica. De altfel, oficialul din Bucuresti i-a raspuns la un post de televiziune."Am vazut ca Mitrea e bucuros si se razbuna impotriva noastra... Ok, a marcat, bravo lui dar nu inteleg ce motiv are de razbunare. Ca pe la noi saracul nu putea sa marcheze nici macar jucator de divizie C cand am jucat cu