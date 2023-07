Olimpia MCMXXI a promovat de curand in Liga a 3-a si a inceput demersurile pentru a juca meciurile de pe teren propriu pe stadionul Olimpia "Daniel Prodan". Deocamdata nu s-a dat raspunsul de la Primaria Satu Mare, dar consilierul local PNL, Victor Cernea vine cu o propunere de hotarare care in mod normal ar trebui sa fie votata pe viitor in Consiliul Local Satu Mare."Se stie ca primariile din intreaga tara promoveaza echipele sportive cu rezultate deosebite, indiferent daca vorbim de cluburi ... citeste toata stirea