Cooperare intre cluburile de handbal ACS Atletik Satu Mare si Debrecen Kezilabda

Cluburile de handbal ACS Atletik Satu Mare si Debrecen VSC Kezilabda Kft au semnat un acord de cooperare care acopera mai multe segmente ale educatiei tinerilor. Albert Kibedi, presedintele asociatiei din Satu Mare, si Zsolt Abrok presedintele executiv al Academiei DVSC, ambii au subliniat ca acesta este primul parteneriat transfrontalier din istoria ambelor asociatii.Clubul satmarean a fost infiintat in anul 2012 si pana in prezent are patru echipe cu aproximativ 70 de copii sub conducerea a ... citeste toata stirea