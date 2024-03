Crasna Moftin si CSM II Olimpia raman la comanda celor doua serii

Prima etapa a Ligii a 4-a din acest an s-a jucat la finalul saptamanii trecute.Crasna Moftin si CSM II Olimpia Satu Mare au obtinut victorii scontate si au ramas la comanda celor doua serii.Crasna Moftin s-a impus cu ceva emotii, 2-1 la Platanul Marna si asteapta acum derby-ul cu Recolta Sanislau, echipa ce se afla pe pozitia a 2-a, la egalitate de puncte dar cu un meci in plus disputat. Derby-ul seriei se va juca sambata la Moftinu Mic.In seria A, CSM II Olimpia Satu Mare cu o formula de ... citește toată știrea