Evolutia dezastruoasa a nationalei de fotbal tineret U21 a Romaniei la Europenele gazduite de tara noastra i-au determinat pe mai marii FRF sa caute un alt antrenor.Primul ofertat a fost Cristi Chivu care antreneaza in momentul de fata echipa "Primavera" de la Inter Milano. Dar fostul international a spus "pas" declarand ca doreste sa-si construiasca o cariera in Italia. O decizie normala avand in vedere saracia de talente din fotbalul autohton cat si neincredrea lui Chivu in actualii oameni ... citeste toata stirea