CS Satu Mare a cucerit titlul national la spada tineret

CS Satu Mare (Anton Cimpan, Marton Mezinger, Tudor Surducan, Szabolcs Szabo) este campioana nationala de tineret la spada echipe masculin. Satmarenii au invins-o in finala pe CSA Steaua 1 (Stefan Baciu, Razvan Craciun, Rares Marghescu, Daniel Popa) cu 45-37.Medalia de bronz a fost castigata de CS UNEFS Bucuresti 1 (Codrut Florescu, Victor Ionica, David Statie, Alexandru Stoica), care s-a impus in meciul pentru locul 3 cu 45-36 in fata celor de laLPS Bihorul Oradea (Vlad Naghi, Claus Sebesan, ... citeste toata stirea