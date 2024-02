CSC Selimbar s-a impus la Tg Jiu si a revenit pe primul loc!

Echipa CSC Selimbar a invins duminica, in deplasare, scor 3-0, formatia Viitorul Pandurii Tg Jiu, in etapa a 16-a din Liga 2. Selimbar si-a reluat locul intai in clasament, pe care il pierduse sambata, dupa victoria Corvinului.Spaniolul Rodri Hernando, transferat in vara de la CSM Olimpia Satu Mare a fost titular si a fost inlocuit in minutul 79 cu Gabriel Deac.Oaspetii, antrenati de Claudiu Niculescu, s-au impus fara mari probleme la Tg Jiu, marcand insa, toate golurile, in repriza secunda. ... citește toată știrea