CSM CSU Constanta e noua campioana a Romaniei

Finala Ligii Nationale de baschet feminin s-a incheiat marti seara la Arad, unde CSM Constanta a trecut nesperat de usor, cu 71-56 de FCC UAV si a castigat primul titlu din istorie.Fara cehoaica Vitulova, accidentata la glezna la unul din antrenamentele saptamanii, echipa pregatita de Miroslav Popov avea sa fie victima sigura in special sub panouri, dar diferenta a fost facuta si de triplele reusite in prima parte de constantence. Oaspetele si-au impus jocul inca de la inceput si cu o rotatie ... citește toată știrea