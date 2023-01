CSM Olimpia a pierdut primul amical al anului, 3-4 cu Unirea Dej

La doar 5 zile de la reluarea antenamentelor, CSM Olimpia Satu Mare a jucat un prim meci de pregatire. Formatia satmareana s-a deplasat la Icold acolo unde a intalnit divizionara B, Unirea Dej.Echipa satmareana, cu multi jucatori tineri in lot, cativa adusi in probe de la Viitorul Vetis, a terminat in avantaj prima repriza, scor 2-1. Dupa pauza insa, cei de la Unirea Dej au dominat jocul, au marcat de 3 ori si au castigat partida. De precizat faptul ca golul victoriei a fost marcat de Angelo ... citeste toata stirea