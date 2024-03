CSM Olimpia incepe aventura spre barajul de promovare

Echipa de fotbal de la CSM Olimpia Satu Mare va incepe , pentru al doilea an consecutiv, participarea in play-off-ul Ligii a 3-a.In sezonul trecut baietii nostri au terminat pe locul 3 al clasamentului seriei a 10-a, iar acum obiectivul declarant este participarea la barajul pentru promovarea in Liga a 2-a.Pentru indeplinirea acestui obiectiv echipa antrenata de Cosmin Iuhas trebuie sa-si pastreze macar pozitia actuala, obtinuta in urma rezulatelor din sezonul regular al campionatului.CSM ... citește toată știrea