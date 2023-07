Dupa ce ieri am consemnat transferul lui Oanea la CSM Olimpia Satu Satu Mare, dupa ce am primit un nou comunicat de la club, am aflat de un nou transfer la gruparea satmareana. Prin acest comunicat am fost informati ca echipa satmareana a ajuns la un acord de transfer cu atacantul Adrian Cristian Ster, ultima data jucator la SCM Zalau.In varsta de 25 de ani, Ster a inceput fotbalul la Ocna Sugatag, a facut junioratul la FC Baia Mare si la CFR Cluj. A mai trecut apoi pe la FCU Craiova, Minaur ... citeste toata stirea