CSM Olimpia Satu Mare a mai efectuat un transfer in aceasta vara si si-a asigurat serviciile unui jucator care a evoluat in Liga 2 a Romaniei. Este vorba de Catalin Oanea, un fundas stanga, in varsta de 24 de ani care a jucat ultima data pentru ASU Politehnica Timisoara. Format la Aerostar Bacau, Oanea jucat pana acum doar la echipe de Liga 2, Sportul Snagov, Concordia Chijna, Rapid Bucuresti. Conform statisticilor strans 79 de jocuri si a marcat 2 goluri in esalonul secund din Romania. Oanea ... citeste toata stirea