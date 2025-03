CSM Olimpia s-a calificat la turneu semifinal al junioarelor III

Handbal femininFetele lui Kibedi Albi termina pe pozitia a 2-a turneul de la TurdaRezultat excelent pentru echipa feminina de handbal a CSM Olimpiei Satu Mare in prima etapa a turneului semifinal din Campionatul Junioarelor III.Elevele antrenorilor Kibedi Albert, Nagy Florian si Lucaci Denes au jucat joi, vineri si sambata la Turda si, cu doua victorii si o singura infrangere, s-au calificat mai departe in al doilea turneu semifinal, ocupand locul secund in grupa.In primul meci, disputat ... citește toată știrea