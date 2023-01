Miercuri lotul echipei CSM Olimpia Satu Mare s-a deplasat in Ungaria pentru un meci amical cu echipa maghiara Fuzesgyarmat SK, locul 12 intr-una din seriile Ligii 3 din Ungaria. Din pacate, asa cum au spus martorii oculari prezenti la meci, formatia satmareana a avut o prestatie slaba si a pierdut, scor 0-2, in fata echipei maghiare. E drept, in formatia satmareana au jucat, pe parcursul ambelor reprize, cativa ... citeste toata stirea