CSM Olimpia Satu Mare, dupa puncte la Zalau

Echipa de fotbal de la CSM Olimpia Satu Mare se afla in fata unui test important. Galben-albastrii joaca vineri la Zalau impotriva liderului seriei a 10-a din play-off-ul Ligii a 3-a,iar cu o victorie acestia si-ar asigura prezenta in semifinala barajului pentru promovarea in al doilea esalon fotbalistic al Romaniei.Zalauanii si-au asigurat deja prezenta la baraj, chiar dupa acel 2-2 inregistrat la Satu Mare, in care echipa lui Cristian Luput a egalat de doua ori in ultimele minute ale celor ... citește toată știrea