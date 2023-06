Campania de transferuri continua la CSM Olimpia Satu Mare, echipa care pregateste sezonul 2023-2024. Clubul transmite un comunicat prin care anunta semnarea cu un nou jucator. Nici acesta nu este din judetul Satu Mare. CSM spune ca a adus un jucator cu prezente in Liga 1, insa in cele 5 meciuri in care a fost introdus in sezonul 2017-2018 nu a totalizat nici macar 90 de minute, doar 85.Astfel, conform oficialilor satmareni, echipa de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu ... citeste toata stirea