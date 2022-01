CSM Satu Mare a inceput pregatirile cu 28 de jucatori (Galerie foto)

Multe meciuri amicale in ianuarie, februarie si martieDupa vacanta de iarna, componentii echipei de fotbal de la CSM Satu Mare s-au reunit pentru prima data in acest an la stadionul Olimpia "Daniel Prodan". Au raspuns prezent la primul apel al antrenorului Tiberiu Csik un numar de 28 jucatori, mare parte dintre ei care au jucat pentru CSM Satu Mare si in sezonul trecut.Din vechea garda i-am identificat pe: Iulian Anca Trip, Daniel Osan, Mark Neyiki, Calin Vadan, Flaviu Ionescu, Cosmin ... citeste toata stirea