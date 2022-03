CSM Satu Mare a invins pe Progresul Somcuta cu 2-0

In ultima etapa a sezonului regular din Liga 3 la fotbal, CSM Satu Mare a invins cu scorul de 2-0, pe propriul teren, pe Progresul Somcuta Mare. Cele doua goluri au fst marcate in prima repriza de Florin Muresan (min.2), sut de la circa 30 de metri, la vinclu, si de Toni Kanalos (min.33), care a trimis balonul in plasa din interiorul careului.In urma acestei victorii formatia satmareana face shimb de locuri cu Progresul Somcuta si urca pana pe pozitia a 8-a in clasamentul seriei. Un loc ... citeste toata stirea