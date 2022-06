CSM Satu Mare are un nou director tehnic la sectia de fotbal

In primul an, obiectivul lui Florin Fabian este calificarea echipei in playoff-ul Ligii a 3-aClubul Sportiv Municipal Satu Mare se afla in plina pregatire pentru sezonul 2022-2023 din Liga 3, iar conducerea anunta ca Florin Fabian este noul director tehnic al echipei de fotbal.Acesta a fost prezentat miercuri de primarul Gabor Kereskenyi, direcotrul CSM Satu Mare, Muresan Istvan, si antrenorul principal Tiberiu Csik."Ne propunem noi obiective pentru sezonul competitional 2022-2023, motiv ... citeste toata stirea