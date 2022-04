CSM Satu Mare batut cu 2-1 CFR si a urcat un loc in clasament

Urmeaza, cel mai probabil, o noua victorieIn primul meci din playout-ul Ligii a 3-a la fotbal, CSM Satu Mare a castigat cu 2-1 meciul disputat in deplasare, la Someseni, cu a doua echipa a clubului CFR Cluj. O victorie pretioasa, meritata am spune noi, in urma unui joc elaborat al satmarenilor care au stiut sa anihileze atacurile echipei gazda si sa atace periculos cand jocul a permis acest lucru. Iar cele 3 puncte cucerite ne face sa credem ca gruparea satmareana nu va avea emotii in a-si ... citeste toata stirea