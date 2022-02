CSM Satu Mare castiga cu Progresul Somcuta Mare

Sambata, in al patrulea meci de pregatire din sezonul de iarna, CSM Satu Mare a jucat, la baza sportiva "Dinamo" impotriva echipei Progresul Somcuta Mare, locul 8 in Seria 10 din Liga 3. Dupa un joc bun, fotbalistii satmareni s-au impus cu scorul de 3-1 dupa ce la pauza scorul a fost de 2-0. Primul gol a fost marcat de Zamfir in minutul 9 dupa care, in minutul 30 tanarul Baior a marcat din careu pentru 2-0.Dupa pauza, chiar in primul minut al reprizei secund, oaspetii au redus din handicap ... citeste toata stirea