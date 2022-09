CSM Satu Mare castiga din nou, Victoria Carei pierde din nou

In etapa a doua din Liga a 3-aLa fel ca in etapa de debut, CSM Satu Mare a obtinut cele trei puncte, iar CSM Victoria Carei a pierdut. Dar de data aceasta, cele doua echipe nu au jucat impreuna. In etapa a doua din Seria 10 a Ligii a 3-a, CSM Satu Mare a evoluat pe teren propriu contra celor de la Ocna Dej, iar Victoria Carei s-a intors fara punct din deplasarea de pe stadionul Iuliu Bodola.Pe stadionul Olimpia - Daniel Prodan, cei care au deschis scorul au fost dejenii. In minutul 18, Nita ... citeste toata stirea