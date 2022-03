CSM Satu Mare castiga meciul cu FCC Arad

CSM Satu Mare a jucat sambata un meci restanta cu FCC Arad, una dintre cele trei echipe care se lupta pentru titlu in Liga Nationala de baschet feminin. Dupa infrangerea din tur, clubul satmarean a reusit sa se revanseze contra aradencelor si sa mai echilibreze situatia in clasament.Chiar daca a fost un meci oarecum echilibrat, satmarencele au condus in permanenta sambata pe tabela. Totul a inceput din secunda 27 cand Taylor a transformat o aruncare din semicerc. Aceeasi sportiva a marcat ... citeste toata stirea