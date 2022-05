CSM Satu Mare castiga meciul cu Sportul Simleu Silvaniei 3-2 (2-0)

CSM Satu Mare a incheiat turul din playout-ul Ligii 3 cu o victorie, 3-2 cu Sportul Simleu Silvaniei. In felul acesta echipa satmareana a ajuns la 12 meciuri consecutive fara infrangere, 7 in sezonul regular, 5 din in play-out.In meciul de sambata inceputul de meci a fost echilibrat cu ocazii de ambele parti. Echilibrul a fost rupt in minutul 30 cand Bonea a marcat din apropierea careului mic dupa o faza la care au contribuit Ionescu si Zsiga. Apoi, in ultimul minut al primei reprize Bura i-a ... citeste toata stirea