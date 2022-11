CSM Satu Mare - Gloria Bistrita, in derby-ul etapei de sambata din Liga 3, Seria 10

Capul e afis al etapei cu numarul 14 din Liga 3 la fotbal, Seria 10, poate fi considerat meciul dintre CSM Satu Mare si Gloria Bistrita Nasaud. Un meci cu o miza importanta in care se vor intalni doua echipe de pe podium, doua aspirante la calificarea in pla-off si, implicit, la promovarea in Liga 2, ocupantele locurilor 1 si 3.Pentru echipa satmareana va fi un test al valorii, ambitiei, al dorintei de performanta. De dorit ar ca satmarenii sa castige si sa-si consolideze pozitia din ... citeste toata stirea