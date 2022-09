CSM Satu Mare joaca sambata impotriva CFR-ului din Cluj

Dupa infrangerea de miercuri din turul 3 al Cupei Romaniei, 1-2 cu CS Minaur Baia Mare, echipa de fotbal de la CSM Satu Mare va juca sambata in campionatul Ligii 3. Iar etapa a 4-a din Liga 3 la fotbal aduce la Satu Mare o echipe cu nume greu din fotbalul din Romania, pe CFR Cluj.Sigur, este vorba de a doua echipa a CFR-ului, una alcatuita in mare parte din juniori si cadeti. Dar, uneori, lotului i se alatura cate unul sau doi jucatori de la prima echipa. Fapt care aduce un mare plus echipei. ... citeste toata stirea