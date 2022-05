CSM Satu Mare joaca sambata in Maramures, la Somcuta Mare

In etapa cu numarul 8 din Liga 3 la fotbal, jucatorii de la CSM Satu Mare vor merge sambata in Marmures, la Somcuta Mare, localitate aflata la circa 80 de kilometri de orasul nostru.Gruparea satmareana, cu un parcurs excelent in aceasta primavara, va intalni o echipa deja retrogradata in "judet". Cum rezultatele directe sunt de partea CSM-ului, doua victorii si un egal, suntem de parere ca echipa satmareana nu va pierde acest meci. Asta chiar daca antrenorul Tiberiu Csik va trimite in teren o ... citeste toata stirea